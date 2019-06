युवराज सिंह के क्रिकेट से रिटायरमेंट पर प्रीति जिंटा ने कही यह बात, वायरल हुआ Tweet

भारत के लिए 6 बॉल पर 6 छक्के जड़ने वाले मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने सोमवार को क्रिकेट से संन्यास ले लिया. युवराज सिंह के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट पर कई बॉलीवुड हस्तियों ने ट्वीट करते हुए उन्हें जीवन में आने बढ़ने के लिए शुभकामनाएं भी दी. वैसे तो सभी क्रिकेट फैन्स युवराज के यूं क्रिकेट छोड़ने से दुखी हैं लेकिन सब उनके फैसले का सम्मान भी कर रहे हैं. अब युवराज सिंह के क्रिकेट से रिटायरमेंट पर उनकी दोस्त और किंग्स इलेवन पंजाब (Kings 11 Punjab) की मालिक प्रीति जिंटा (Preity Zinta) का भी रिएक्शन आया है.

Dearest @YUVSTRONG12 Wish you all the best in your life as you move forward Thank you for those 6 sixes ???? & all those wonderful times & moments when you entertained us playing for ???????? & in the IPL. Loads of love & good wishes always... xoxo ???????????????? #Cricketlegend#friendspic.twitter.com/U0EpgKbx51