जायरा वसीम ने धर्म के लिए छोड़ी फिल्में तो बॉलीवुड एक्टर बोले- इनका भरोसा मत करना...

बॉलीवुड में आमिर खान की 'दंगल (Dangal)' से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने 30 जून को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया था. जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वह फिल्में को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हैं. पोस्ट में जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने लिखा 'उन्हें एहसास हुआ कि भले ही मैं यहां सही तरीके से फिट हो जाऊं लेकिन मैं इस जगह के लिए नहीं बनी हूं.' जायरा वसीम (Zaira Wasim) के इस निर्णय पर लोगों के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं. उनके इस निर्णय पर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने तो यहां तक कह दिया कि इसका भरोसा मत करना. वहीं एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने भी जायरा वसीम पर उनके फैसले के लिए निशाना साधा.

Doesn't matter if two film olds are ungrateful to the industry that have given them all. Just wish they'd exit gracefully and keep their regressive views to themselves . — Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 30, 2019

'दंगल' गर्ल जायरा वसीम (Zaira Wasim) द्वारा बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ने पर एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. कमाल आर खान ने ट्वीट करते हुए लिखा 'मैं यह कहना चाहूंगा कि प्लीज जायरा वसीम का भरोसा न करें. वे यह सब सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कर रही है. वह एक बहुत बड़ी ड्रामा गर्ल है. वे अब भी बॉलीवुड में हैं और इसे कभी नहीं छोड़ने वाली. चिंता न करें, आमिर खान उनके लिए जल्द ही और फिल्में भी प्रोड्यूस करेंगे.' कमाल आर खान (Kamaar R Khan) ने अपने ट्वीट के जरिए जायरा वसीम को ड्रामा गर्ल बताया, साथ ही लोगों से इन पर भरोसा न करने के लिए भी कहा.

I will say to all the people, that pls don't trust #ZairaWasim! She is doing all this for the publicity only. She is the biggest drama girl. She is in the Bollywood and she will never leave it. Don't worry, Aamir khan will produce more films for her. — KRK (@kamaalrkhan) July 1, 2019

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने भी जायरा वसीम के फैसले पर ट्वीट किया. रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा 'इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो फिल्में करने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं, जिसने उन्हें इतना कुछ दिया है. बस यही इच्छा है कि वह ग्रेसफुल तरीके से यहां से जाएं और अपने यह विचार अपने तक ही रखें.' जायरा वसीम के फैसले को लेकर रवीना टंडन ने उन पर निशाना साधा.

#ZairaWasim is an AndhBhakt & a Kattar Muslim She has quoted from Quran means this #Regressive thought process is in Islam Islam is a regressive religion where women are NOT equal to men I am so glad to read this #JaiShriRam#PayalRohatgipic.twitter.com/dGUznXcekW — PAYAL ROHATGI & Team -BHAKTS of BHAGWAN RAM (@Payal_Rohatgi) July 1, 2019

इनके अलावा एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohtagi) ने भी जायरा वसीम के फैसले पर अपने विचार पेश किए. पायल रोहतगी ने अपने ट्वीट के जरिए जायरा वसीम पर तंज कसने के साथ ही उन्हें कट्टर मुस्लिम और अंधभक्त भी बताया. पायल रोहतगी ने अपने ट्वीट में लिखा 'जायरा वसीम एक अंधभक्त और कट्टर मुस्लिम है. उन्होंने इस फैसले के लिए कुरान के विचार का हवाला दिया है. इससे लगता है कि इस्लाम ऐसा धर्म है जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं हैं. मुझे पढ़कर काफी खुशी हुई.'

