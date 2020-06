जायरा वसीम ने ट्विटर पर दिया जवाब, बोलीं- मैं केवल अल्लाह के प्रति जवाबदेह हूं, और हां...

जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने ट्रोल होने के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर वापसी कर ली है, साथ ही उन्होंने तारिक फतेह के ट्वीट का जबरदस्त जवाब भी दिया है. जायरा वसीम ने तारिक फतेह के लिए एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अब एक्ट्रेस नहीं हूं. जायरा ने तारिक फतेह के जवाब में नोट लिखा, "मैं भी यह मानती हूं कि यह क्रोध और अभिशाप है जैसे दावे करना जब दुनिया कई चीजों से गुजर रही है, काफी असंवेदनशील है...हर चीज जो कुरआन में लिखी है, वह केवल इसलिए नहीं कि पढ़कर पीछे छोड़ दिया जाए, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए सही राह बनाने के लिए है."

“So We sent upon them the flood and locusts and lice and frogs and blood: Signs openly self explained: but they were steeped in arrogance- a people given to sin”



-Qur'an 7:133