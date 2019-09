The Sky Is Pink Trailer: प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की जिंदगी में 'विलेन' बनीं जायरा वसीम, देखें Video The Sky Is Pink Trailer: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), फरहान अख्तार और जायरा वसीम की फिल्म 'द स्काई इज पिंक' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में जायरा वसीम (Zaira Wasim) भी मुख्य किरदार निभा रही हैं.