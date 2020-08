बेंगलुरू में हुई हिंसा को लेकर भड़के बॉलीवुड एक्टर, बोले- पूरा देश जाहिलों से भर गया है क्या?

Just got the news about #bangaloreriots ...पूरा देश ही जाहिलों से भर गया है क्या?? फिर एक बार दंगाई धर्म के ठेकेदार बने!! मैं नहीं जानता कि ‘Facebook' पर क्या post थी, और ना जानना चाहता हूँ। ये सीधे तौर पे ग़लत है, इसपे कार्यवाही होनी चाहिए!!