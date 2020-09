इलाहाबाद HC ने दिया डॉ. कफील खान की रिहाई का आदेश तो बॉलीवुड एक्टर बोले- लड़ेंगे साथी, जीतेंगे साथी...

जीशन अय्यूब (Zeeshan Ayyub) ने कफील खान (Kafeel Khan) की रिहाई पर रिएक्शन देते हुए लिखा, "समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करूं. डॉक्टर कफील खान के रिहा होने की खुशी भी है, पर बार-बार यह याद आ रहा है कि इतना सुलझा हुआ केस होने के बावजूद बहुत लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ा. पर एक उम्मीद तो बंधी है. लड़ेंगे साथी, जीतेंगे साथी." बता दें कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकार भी खूब ट्वीट कर रहे हैं. इस मामले पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट किया और उनकी रिहाई पर रिएक्शन दिया.

As we celebrate let us also remember that this innocent man has spent.. what is it.. more than 200 days in jail??? https://t.co/QVcNljDPtL