आनंद विहार बस अड्डे पर उमड़ी मजदूरों की भीड़, तो जीशान अय्यूब ने साधा निशाना, बोले- सब कुछ नियंत्रण में है, चिंता...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरे से देशव्यापकी लॉकडाउन के बीच दूसरे शहरों में अपनी आजीविका चलाने के लिए रह रहे लोग अब वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं. हाल ही में हजारों प्रवासी मजदूरों की भीड़ कोरोनावायरस (Covid 19) के खतरे की परवाह ना करते हुए शनिवार को दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा पर उमड़ पड़ी. आनंद विहार आईएसबीटी बस अड्डे (Anand Vihar ISBT) पर हजारों की संख्या की भीड़ उमड़ने को लेकर बॉलीवुड गलियारों से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर जीशान अय्यूब (Zeeshan Ayyub) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Everything is under control...no need to worry!!!#anandviharISBTpic.twitter.com/3N2vMPNy0j