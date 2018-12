Zero Box Office Collection Day 10: शाहरुख खान की 'Zero' का हुआ बुरा हाल, अब तक बटोर सकी सिर्फ इतने करोड़

Zero Box Office Collection Day 10: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'जीरो' (Zero) का बुरा हाल.

खास बातें बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'जीरो' का हुआ बुरा हाल शाहरुख खान की फिल्म नहीं दिखा पा रही है कमाल फिल्म 'जीरो' अब तक नहीं कर सकी 100 करोड़ की कमाई

Zero Box Office Collection Day 10: बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की फिल्म ‘जीरो' बॉक्स ऑफिस पर रेंगती हुई नजर आ रही है. फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट जारी है. रिलीज के पहले दिनशाहरुख खान (Shah Rukh khan) की 'जीरो' (Zero) ने अच्छी कमाई की थी, लेकिन उसके बाद से ही इसकी कमाई में लगातार गिरावट हो रही है. बीते शनिवार को शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'जीरो' (Zero) ने करीब एक करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद फिल्म की कमाई का आंकड़ा करीब 86 करोड़ पहुंच गया था. उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म 'जीरो' ने अबतक साढ़े 86 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. उम्मीद है कि नए साल के मौके पर यह फिल्म कुछ कमाल दिखाएगी. फिलहाल फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की जीरो (Zero) की शुरुआती कमाई करोड़ों में थी, लेकिन अब यह गिरकर लाखों में हो चुकी है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, इस फिल्म की पहले दिन के मुकाबले अब कमाई 95 प्रतिशत तक गिर चुकी है. वहीं, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'सिंबा' (Simmba) ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.

2.0 Box Office Collection Day 32: रजनीकांत की 'Robot 2.0' ने रच दिया नया कीर्तिमान, कमा डाले इतने करोड़

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) पहले हफ्ते में 84.10 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हुई थी. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' बॉक्स ऑफिस पर कोई भी रिकॉर्ड बनाने से चूक गई. बताया जा रहा है कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' को यूपी-बिहार से अभी भी कलेक्शन अच्छा मिल रहा है. दिलचस्प यह है कि पहले दिन की कमाई के मामले में शाहरुख खान की 'Zero' रजनीकांत (Rajinikanth) की '2.0 (Robot 2.0)' को भी पीछे नहीं छोड़ सकी है. फिल्म ‘जीरो' दुनियाभर में लगभग 4,400 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है.

Dipika Kakar:दीपिका कक्कड़ कौन हैं, जिन्होंने जीती 'बिग बॉस 12' की Trophy, जानें उनके बारे में सबकुछ...

बता दें कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म ‘जीरो (Zero)' विदेशों में लगभग 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी. फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रु. बताया जाता है. फिल्म में शाहरुख एक बौने के किरदार में हैं, तो वहीं कटरीना कैफ सुपरस्टार बबीता कुमारी का किरदार निभा रही हैं तो वहीं अनुष्का शर्मा एक वैज्ञानिक बनी हैं, इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें सलमान खान सहित कई सितारों का कैमियो भी है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...