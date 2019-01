Zero Box Office Collection Day 11: शाहरुख खान की 'Zero' की कमाई में जबरदस्त उछाल, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

खास बातें फिल्म 'जीरो' की कमाई जारी इस वीकेंड बढ़ा कमाई का ग्राफ 100 करोड के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 'जीरो' ने तेजी से बढ़ाया कदम

Zero Box Office Collection Day 11: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) के लिए यह वीकेंड खुशखबरी लाया है. क्योंकि इस फिल्म ने शनिवार को एक करोड़ और रविवार को करीब एक करोड़ 25 लाख रुपये की कमाई की है. फिल्म 'जीरो' (Zero) की कमाई में अचानक आई उछाल ने सभी को चौका दिया है. इससे पहले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) बॉक्स ऑफिस पर रेंगती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस वीकेंड पर हुई कमाई ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म को नई एनर्जी दे दी है.बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के दूसरे वीकेंड में 3 करोड़ से ऊपर की कमाई कर डाली है और 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने के लिए तेजी से कदम बढ़ा चुकी है. इससे पहले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' रिलीज के पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई की थी.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की फिल्म ‘जीरो' (Zero) के मुकाबले हाल ही में रिलीज हुई 'सिंबा' (Simmba) जबरदस्त कमाई कर रही है. अनुमान है कि फिल्म 'जीरो' (Zero) ने अब तक 89 करोड़ की कमाई कर ली है. हालांकि, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan)की 'जीरो (Zero)' बॉक्स ऑफिस पर कोई भी रिकॉर्ड अभी नहीं बना पाई है. बताया जा रहा है कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' को यूपी-बिहार से अभी भी कलेक्शन अच्छा मिल रहा है. फिल्म 'जीरो' (Zero) दुनियाभर में लगभग 4,400 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) फिल्म 'जीरो' (Zero) में एक बौने के किरदार में हैं, तो वहीं कटरीना कैफ सुपरस्टार बबीता कुमारी का किरदार निभा रही हैं तो वहीं अनुष्का शर्मा एक वैज्ञानिक बनी हैं, इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें सलमान खान सहित कई सितारों का कैमियो भी है. फिल्म 'जीरो' (Zero) को विदेशों में लगभग 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था. इस फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रु. बताया जाता है. शाहरुख खान की 'जीरो' फिल्म ने ओपनिंग डे पर 19.35 करोड़ की कमाई की थी.

