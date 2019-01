Zero Box Office Collection Day 16: शाहरुख खान की 'जीरो' को 'KGF' ने दी पटखनी, दूसरे हफ्ते इतने करोड़ से पछाड़ा

Zero Box Office Collection Day 16: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan)

खास बातें 'जीरो' फिल्म की धीमी चाल KGF ने छोड़ा पीछे शाहरुख खान की एक और फ्लॉप फिल्म

Zero Box Office Collection Day 16: बॉलीवुड के किंग कहलाने वाले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होती दिख रही है. करीब 200 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म 'जीरो' दो हफ्ते बाद भी 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए तरस रही है. वहीं साउथ की फिल्म KGF ने हिंदी वर्जन में दूसरे हफ्ते शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' से ज्यादा कमाई कर डाली. इस तरह से देखा जाए तो शाहरुख (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' अब फ्लॉप हो गई है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक 'जीरो' (Zero) ने जहां पहले हफ्ते 81.86 करोड़, दूसरे हफ्ते 6.25 करोड़ और तीसरे हफ्ते के पहले दिन शुक्रवार को 10 लाख रुपए की कमाई. वहीं KGF के हिंदी वर्जन ने पहले हफ्ते 21.21 करोड़, दूसरे हफ्ते 10.50 करोड़ (जो 'जीरो' फिल्म के दूसरे हफ्ते से ज्यादा है), और तीसरे हफ्ते के पहले दिन 75 लाख रुपए कलेक्शन किया है.

शाहरुख खान की 'जीरो' फ्लॉप इस तरह होगी, किसी ने उम्मीद नहीं की होगी. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) के लिए 2018 अच्छा नहीं रहा है. शाहरुख खान की "जीरो' बॉक्स ऑफिस पर हांफती नजर आई थी तो आमिर खान की 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ और फिल्म चीन में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. वैसे शाहरुख खान ने 'जीरो' के झटसे उबरते हुए, अपनी अगली फिल्म 'सारे जहां से अच्छा' पर फोकस करने का फैसला लिया है. ये फिल्म भारत की तरफ से सबसे पहले चांद पर गए अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा पर आधारित है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) ने हालांकि नए साल के मौके पर कितनी कमाई की है इसका आंकड़ा अभी नहीं आया है. फिल्म 'जीरो' (Zero) में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) एक बौने के किरदार में हैं, तो वहीं कटरीना कैफ (Katrina Kaif) सुपरस्टार बबीता कुमारी का किरदार निभा रही हैं तो वहीं अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) एक वैज्ञानिक बनी हैं, इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें सलमान खान सहित कई सितारों का कैमियो भी है. फिल्म 'जीरो' (Zero) को विदेशों में लगभग 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था. इस फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रु. बताया जाता है. इस फिल्म में सलमान खान सहित कई सितारों का कैमियो भी है.

