Zero Box Office Collection Day 2: शाहरुख खान को लगा तगड़ा झटका, दूसरे दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़

खास बातें शाहरुख खान की 'जीरो' पर्दे पर उम्मीद से कम हो रही कमाई दो दिन में कमाए इतने करोड़

Zero Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इस साल के अंत में अपनी इकलौती फिल्म 'जीरो' (Zero) लेकर मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें इस फिल्म से जितनी उम्मीद थी उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की केमिस्ट्री को भले ही लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिल्म के रिव्यू से फिल्म को काफी नुकसान पहुंचा. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक वीकेंड के दूसरे दिन फिल्म करीब 16-17 करोड़ रुपए के आस-पास ही कमा पाएगी. शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को 15 प्रतिशत की कमाई गिर सकती है. फिलहाल पहले दिन 20.14 करोड़ का कलेक्शन किया था. जहां शाहरुख ने वीकेंड पर 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की उम्मीद लगा रखी होगी, अब लग रहा है कि उन्हें एक सप्ताह का इंतजार करना पड़ सकता है.

सलमान खान ने रणवीर सिंह और सारा अली खान के साथ मिलकर उड़ाया करण जौहर का मजाक, देखें Video

#Zero has underperformed on Day 1, despite extensive release [4380 screens] + #Christmas vacations... Sat and Sun biz extremely crucial... Fri ₹ 20.14 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 22, 2018

बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म दो दिन के भीतर करीब 35-36 करोड़ रुपए ही कमाई कर पाएगी. शाहरुख की फिल्म 'जीरो' (Zero) को यूपी और बिहार से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सलमान खान की 'रेस 3' और आमिर खान की 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तां' के बाद अब शाहरुख को बहुत बड़ा झटका लगा है. साल 2018 खान की तिकड़ी के लिए अच्छा नहीं रहा. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' कोई भी रिकॉर्ड बनाने से चूक गई. दिलचस्प यह है कि पहले दिन की कमाई के मामले में शाहरुख खान की 'Zero' रजनीकांत (Rajinikanth) की '2.0 (Robot 2.0)' को भी पीछे नहीं छोड़ सकी है.

Danish Zehen ने 21 साल की उम्र में छुआ बुलंदियों को, मशहूर यूट्यूबर के 5 शानदार Video

देखें ट्रेलर-

'Zero' के साथ साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म 'KGF' रिलीज हुई है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'Zero' से रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की उम्मीद लगाई जा रही थी. फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू नहीं मिल पाए हैं. 'Zero' में शाहरुख खान की एक्टिंग को तो पसंद किया जा रहा है, लेकिन फिल्म की कहानी और डायरेक्शन कमजोर बताए जा रहे हैं. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' भारत में लगभग 4,400 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जबकि फिल्म विदेश में लगभग 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है. इस तरह 'Zero' के लिए पहला वीकेंड काफी अहम रहने वाला है क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रु. बताया जाता है.

देखें वीडियो-

सलमान खान की 'वॉन्टेड' गर्ल प्रियंका चोपड़ा के रिसेप्शन में यूं आईं नजर, Video हुआ वायरल

'Zero' को आनंद एल. राय ने डायरेक्ट किया है, और इससे पहले वे 'तनु वेड्स मनु 1-2' और 'रांझणां' जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं. लेकिन ये फिल्म मिड बजट थीं, और मजबूत कहानी के दम पर बॉक्स ऑफिस पर रंग जमाने में कामयाबी भी रही थीं. लेकिन 'जीरो' इस मोर्चे पर थोड़ी कमजोर नजर आ रही है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...