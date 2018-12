Zero Box Office Collection Day 4: शाहरुख खान की 'जीरो' पर भारी पड़ी KGF, चौथे दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़

Zero Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) की कमाई लगातार कम होती ही जा रही है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक चौथे दिन फिल्म 'जीरो' की कमाई 45 से 50 प्रतिशत गिर गई है. सोमवार को करीब 9 से 10 करोड़ रुपए ही बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकी. शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' की लगातार गिरावट से काफी नुकसान हो रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि क्रिसमस के मौके पर मंगलवार को अच्छी कमाई हो सके. फिलहाल 'जीरो' के साथ कोई भी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन साउथ की फिल्म 'KGF' से शाहरुख को नुकसान झेलना पड़ रहा है. साउथ एक्टर यश कुमार की इस फिल्म को हिंदी दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं.

61 की उम्र में 16 की फुर्ती कायम, अनिल कपूर का ये Video देख कहेंगे- 'क्या खाते हैं जनाब'

#Zero has clearly underperformed... Remained on similar levels over the weekend... No turnaround / big jump in biz... #Christmas holiday [tomorrow] should boost biz... Real test on Wed and Thu... Fri 20.14 cr, Sat 18.22 cr, Sun 20.71 cr. Total: ₹ 59.07 cr. India biz.