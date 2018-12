Zero Box Office Collection Day 5: शाहरुख की 'जीरो' को क्रिसमस पर मिला तोहफा, कमाए इतने करोड़

खास बातें शाहरुख खान को क्रिसमस गिफ्ट कमाए इतने करोड़ अनुष्का-कैटरीना की दमदार एक्टिंग

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) को बॉक्स ऑफिस पर सोमवार के मुकाबले क्रिसमस (Christmas) के मौके पर करीब 30 प्रतिशत की ग्रोथ मिली हैं. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक 25 दिसंबर को शाहरुख की 'जीरो' फिल्म ने लगभग 12 से 12.50 करोड़ की कमाई कर डाली है. वीकेंड के बाद सोमवार को फिल्म की कमाई बेहद कम हो गई थी, फिलहाल क्रिसमस के मौके पर शाहरुख को ग्रोथ मिलना एक तोहफे जैसा रहा. हालांकि अब पहले सप्ताह के बाकी बचे हुए दिन में फिल्म 100 करोड़ के आस-पास कमा सकती है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखा जाए तो जितनी उम्मीद इस फिल्म से शाहरुख, अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने की होगी, उससे बेहद कम की कमाई कर पाई है.

After a good hold on Monday, #Zero sees a growth on #Christmas Holiday.. ₹ 12.5 Crs is the Early Estimates.. All-India Net.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) December 26, 2018

शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' (Zero) को यूपी और बिहार से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. साल 2018 खान की तिकड़ी के लिए अच्छा नहीं रहा. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' कोई भी रिकॉर्ड बनाने से चूक गई. दिलचस्प यह है कि पहले दिन की कमाई के मामले में शाहरुख खान की 'Zero' रजनीकांत (Rajinikanth) की '2.0 (Robot 2.0)' को भी पीछे नहीं छोड़ सकी है.

'Zero' के साथ साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म 'KGF' रिलीज हुई है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'Zero' से रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की उम्मीद लगाई जा रही थी. फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू नहीं मिल पाए हैं. 'Zero' में शाहरुख खान की एक्टिंग को तो पसंद किया जा रहा है, लेकिन फिल्म की कहानी और डायरेक्शन कमजोर बताए जा रहे हैं.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' भारत में लगभग 4,400 स्क्रीन पर रिलीज हुई है जबकि फिल्म विदेश में लगभग 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है. इस तरह 'Zero' के लिए पहला वीकेंड काफी अहम रहने वाला है क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रु. बताया जाता है.

