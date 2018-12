Zero Box Office Collection Day 8: शाहरुख खान की ‘Zero’ की कमाई में गिरावट जारी, अबतक बटोर सकी इतने करोड़

खास बातें शाहरुख खान की 'जीरो' की कमाई में लगातार गिरावट जारी उम्मीद के मुताबिक, कमाई नहीं कर सकी 'जीरो' रिलीज के 8 दिन बाद भी नहीं छू सकी 100 करोड़ का आंकड़ा

Zero Box Office Collection Day 8: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की फिल्म ‘जीरो' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है. शाहरुख खान की फिल्म ‘जीरो' की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है. उम्मीद लगाई जा रही थी कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की ‘जीरो (Zero)' बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई करेगी, लेकिन शाहरुख खान की फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर सकी. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'जीरो (Zero) ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक करीब 90 करोड़ रुपये ही कमा सकी है. उम्मीद लगाई जा रही है कि नए साल के मौके पर इस फिल्म की कमाई में इजाफा देखने को मिलेगा. ‘जीरो (Zero)' के बिजनेस में क्रिसमस के दिन उछाल देखने को मिला था. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म ‘जीरो (Zero) ने और दिनों के मुकाबले इस दिन अच्छा प्रदर्शन किया था.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की 'जीरो (Zero)' बॉक्स ऑफिस पर कोई भी रिकॉर्ड बनाने से चूक गई. बताया जा रहा है कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' को यूपी-बिहार से अभी भी कलेक्शन अच्छा मिल रहा है.साल 2018 खान की तिकड़ी के लिए अच्छा नहीं रहा. दिलचस्प यह है कि पहले दिन की कमाई के मामले में शाहरुख खान की 'Zero' रजनीकांत (Rajinikanth) की '2.0 (Robot 2.0)' को भी पीछे नहीं छोड़ सकी है. फिल्म ‘जीरो' दुनियाभर में लगभग 4,400 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म ‘जीरो (Zero)' विदेश में लगभग 1,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी. फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रु. बताया जाता है. फिल्म में शाहरुख एक बौने के किरदार में हैं, तो वहीं कटरीना कैफ सुपरस्टार बबीता कुमारी का किरदार निभा रही हैं तो वहीं अनुष्का शर्मा एक वैज्ञानिक बनी हैं, इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें सलमान खान सहित कई सितारों का कैमियो भी है. बता दें कि 'Zero' के साथ साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म 'KGF' भी रिलीज हुई थी.

इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी शाहरुख के फिल्म से अच्छा बिजनेस कर रही है.



