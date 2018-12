Zero Box Office Collection Day 9: शाहरुख की 'जीरो' को 'सिंबा' ने दिया जोर का झटका, 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए तरसे Zero Box Office Report: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) अब बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरते हुए नजर आ रही है. फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट अभी भी जारी है.