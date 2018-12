Zero Shah Rukh Khan: इंदौर में फैन्स ने निकाली बउआ सिंह की बारात, मेरठ में ऐसे मना 'जीरो' का जश्न...देखें Video

खास बातें आज रिलीज हुई है 'जीरो' शाहरुख खान हैं लीड रोल में देश भर में मन रहा है जश्न

शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो (Zero)' के रिव्यू (Zero Movie Review) आने शुरू हो गए हैं. कैटरीना कैफ (Katrina Kaif), शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) की फिल्म 'Zero' के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Zero Box Office Collection Day 1) के पूर्वानुमान भी सामने आ गए हैं. 'Zero' शाहरुख खान के फैन्स के बीच 'बउआ सिंह (Bauua Singh)' की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है. बउआ सिंह के अपने घर मेरठ से लेकर सलमान खान (Salman Khan) के होम टाउन इंदौर तक में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के फैन्स जश्न मना रहे हैं, और सोशल मीडिया पर बउआ सिंह (Bauua Singh) का बारात और जश्न के वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहे हैं.

टाइगर श्रॉफ का 'दिलबर' सॉन्ग पर धमाकेदार डांस, नोरा फतेही को आया गुस्सा किया ये चैलेंज...देखें Video

Video: Check out the real BARAAT ceromany of @BauuaSingh which is taken by INDORE SRKians @SRKindoreCFC and Dhol Tasha is also there to dance and celebrate the happiness of #ZeroDay#ZeroFDFSwithSRKCFC



(BAUUA SINGH ab apki Shadi hokar Rehge) pic.twitter.com/aQ0vON900g &mdash(@SRKCHENNAIFC) December 21, 2018

2.0 Box Office Collection Day 22: रजनीकांत की '2.0' ने बनाया ये धांसू रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'Zero' आज देश भर में रिलीज हो गई है और भारत में ये लगभग साढ़े चार हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई है जबकि विदेशों में लगभग 1,500 स्क्रीन्स पर ये धमाल मचाने जा रही है. लेकिन शाहरुख खान के फैन्स तो देश भर में बउआ सिंह की एंट्री का जश्न मना रहे हैं. शाहरुख खान के फैन्स क्लब ने अपने ट्लिटर पेज पर एक वीडियो डाला है, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर में SRK के फैन्स बउआ सिंह की बारात निकाल रहे हैं, और बउआ की शादी आफिया से कर रहे हैं. यही नहीं, एक नन्हा फैन तो जोरदार अंदाज में डांस कर रहा है.

Video: The atomsphere of @BauuaSingh's marriage rally continues in INDORE by @SRKindoreCFC by dancing on @iamsrk songs #ZeroDay#ZeroFDFSwithSRKCFC



P.S: CHOTA SRK fan showing his awesome dance skills pic.twitter.com/13hJTOUOes &mdash(@SRKCHENNAIFC) December 21, 2018

प्रियंका-निक के रिसेप्शन में डीजे बने रणवीर तो इनके साथ दीपिका पादुकोण ने डांस फ्लोर पर लगाई आग; देखें Video

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'Zero' में कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) बबीता कुमारी के रोल में हैं जबकि अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) आफिया के रोल में हैं. शाहरुख खान की फिल्म 'Zero' का बजट लगभग 200 करोड़ रु. बताया जाता है. 'जीरो' को आनंद एल. राय ने डायरेक्ट किया है, और इससे पहले आनंद एल. राय 'तनु वेड्स मनु 1-2' और 'रांझणां' जैसी फिल्में बना चुके हैं.

शाहरुख खान 'जीरो' फिल्म में बौने कैरेक्टर बउआ सिंह का रोल कर रहे हैं और बउआ सिंह मेरठ के रहने वाले हैं. देखना यह है कि क्या बउआ सिंह बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की तकदीर चमका पाएगा.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...