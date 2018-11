'Zero' Poster: कैटरीना की आंखों में डूब शाहरुख बोले- हमने तो चांद को करीब से देखा है

Zindagi mein dukhi rahne ke hazaar kaaran hai, kush rahne ka sirf ek...ki jab koi pyaar se kahe ki ‘hass do' to has do! Meri kahaani ka sabse hasta chehra! @AnushkaSharma#ZeroPoster@iamsrk#KatrinaKaifpic.twitter.com/nHYcNgqXB0