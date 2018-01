ZERO में बौने बनकर नाचे शाहरुख खान तो ट्विटर पर लोगों कुछ ऐसे बनाया मजाक, देखें Tweets

खास बातें जीरो फिल्म में बौने बने हैं शाहरुख खान टीजर इंटरनेट पर हुआ हिट ट्विटर पर लोगों ने उड़ाया मजाक

SRK sir is back with one more disaster#ZeroTheMoviepic.twitter.com/owJ9aT25gt — dilwale_shahrukh (@dilwala_SRK) January 2, 2018

Funny Imaginary Scenario: AbRam after watching #ZERO announcement video, SHY CUTIEPIE BABY @iamsrkpic.twitter.com/QyfQ6dFaP6 — DieHard Fan SRK (@pramodsrkian) January 2, 2018

#HumJiskePeecheLagJaateHainLifeBanaaDeteHain .. I think “Bauaa” is an alien who changes life of people who he meets.. My guess can be right or wrong... but one thing is sure.. #Zero is going to be one hell of a ENTERTAINER .. Christmas 2018 seems so far.. — Sumit kadel (@SumitkadeI) January 1, 2018

After the #Padmavat verdict, SRK named his movie #ZERO so that the censor board cannot add, subtract, multiply, divide. Anything — salahuddin khan (@salahuddin_786) January 2, 2018

Naming his next movie #ZERO is a smart move by SRK. He'll get free publicity throughout the year by petrol pump attendants who'll say 'Sir zero dekhna' — P.R. (@pr_akash_raj) January 1, 2018

What The Hell Did I Just Watch?



Hahahahahahahahahaha Damn I can't stop laughing



Thank You @BeingSalmanKhan for rejecting this movie#Zero — ℋazra (@h_hazra) January 1, 2018

Kya baat hai Raees se seedha #Zero

नए साल की शुरुआत में शाहरुख ने ग्रैंड एंट्री लेते हुए इंटरनेट पर धूम मचा रखी है. अगले साल दिसंबर 2018 में क्रिसमस के मौके पर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म का टीजर यूट्यूब पर पहल नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. फिल्म 'जीरो' के टीजर में शाहरुख काफी फनी अंदाज में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. पिछला साल उनके लिए काफी अनलकी रहा, जिसकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम नहीं मचा सकी.जहां बीते क्रिसमस पर सलमान खान की 'टाइगर जिंदा है' ने धूम मचाकर साल खत्म किया तो शुरूआत शाहरुख की फिल्म 'जीरो' के टीजर ने किया. महज 16 घंटे में फिल्म के टीजर को यू-ट्यूब पर 2.7 मिलियन व्यूज मिल चुके है. इस फिल्म में बौने बने शाहरुख का ट्विटर पर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है.बता दें कि उनकी आखिरी रिलीज फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' बॉक्स ऑफिस पर खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई. साल 2018 के पहले दिन शाहरुख ने अपने फैन्स के लिए फिल्म 'जीरो' का शीर्षक और टीजर जारी किया. इस टीजर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मजाक भी उड़ाया जा रहा है. लोगों ने शाहरुख को लेकर ट्विटर पर कई तरह की बातें कर रहे हैं.फिल्म में शाहरुख एक बौने का किरदार निभाते दिखाई दे रहे हैं. टीजर में शाहरुख का अंदाज उनकी पिछली फिल्मों से एकदम हटके रहा है. शाहरुख का निर्देशक आनंद एल. राय के साथ यह पहली रचनात्मक साझेदारी है. राय के मुताबिक, यह एक ऐसी कहानी है जो किसी की जिंदगी की खामियों का जश्न मनाती है.टीजर के शुरू में शाहरुख खान एक लंबे चौड़े आदमी को चुनौती देते हुए पार्टी से इतर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. टीजर एक डायलॉग के साथ खत्म होता है, जिसमें वह लोगों द्वारा खुद को जीरो बुलाने के बारे में बात कर रहे हैं.