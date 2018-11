बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो (Zero)' के दो पोस्टर रिलीज हो गए हैं. Zero में बौने बने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन पोस्टरों में कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ नजर आ रहे हैं. कैटरीना कैफ के साथ उनकी केमिस्ट्री तो काफी कमाल की लग रही है. जितने कमाल ये पोस्टर हैं और उन्हें लेकर ट्विटर रिएक्शन आ रहा है उतनी ही मजेदार 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां (Thugs of Hindostan)' के ठग आमिर खान के साथ आई शाहरुख खान की फोटो है.

Guys, I just saw the trailer of Zero. Just one word... OUTSTANDING!!! Congratulations @aanandlrai ! #Katrina is fantastic! @AnushkaSharma is unbelievable! @iamsrk, you have outdone yourself!

Can't wait to to watch the film!

Love.

a.