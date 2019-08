इस एक्ट्रेस ने Zomato का किया बहिष्कार, Video शेयर कर बताई वजह

जोमेटो (Zomato) मामले ने इस समय पूरे देश में हलचल मचा दी है. कोई जोमेटो (Zomato) के सपोर्ट में उतर रहा है तो कोई इसे अनइंस्टॉल कर जोमेटो (Zomato) का विरोध कर रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohtagi) ने भी इस ऐप का बहिष्कार कर दिया है. पायल रोहतगी (Payal Rohtagi) ने एक वीडियो अपने ट्विटर एकाउंट से शेयर किया है, जिसमें जोमेटो का ही एक डिलीवरी बॉय बैग में रखे खाने को खाता नजर आ रहा है. वीडियो में डिलीवरी बॉय खाना खाने के बाद वापस उसे पहले की तरह पैक कर देता है. हालांकि यह पुराना वीडियो है, पायल रोहतगी (Payal Rohtagi) ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोगों पर निशाना साधा है, जिन्हें वह पोस्ट में 'सेक्युलर हिंदू' के नाम से संबोधित कर रही हैं. पायल रोहतगी के सोशल मीडिया एकाउंट से शेयर हुआ यह वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है.

Secular Hindu - Is like Dhobi ka Ku.... Na Ghar Ka Na Ghat Ka He is desperate to eat #Jhoota khana as it is from #Secular outlet #ZomatoUninstalled#PayalRohatgipic.twitter.com/xqDEmGwL92