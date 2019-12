Big Bout League: नॉर्थ ईस्ट राइनोज ने नजदीकी टक्कर में ओडिसा वॉरियर्स को दी मात

नॉर्थईस्ट राइनोज ने वीरवार को यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम परिसर में बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग (Big Bout League, आईबीएल) के मुकाबले में ओडिशा वॉरियर्स को 4-3 से हराकर चौथा स्थान हासिल कर लिया. निखत जरीन के बिना खेल रही राइनोज को जासुरबेक लातिपोव के अयोग्य करार दिए जाने से फायदा मिला. नॉर्थईस्ट की टीम तीसरे स्थान पर पहुंचना चाहती थी लेकिन अंतिम दो मैच नहीं जीत पाने के कारण वह 11 अंक के साथ चौथे स्थान पर है.

