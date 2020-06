बॉक्सर अमित पंघाल और विकास कृष्णन खेल रत्न के लिए नामित

भारतीय मुक्केबाजी संघ (बीएफआई) ने सोमवार को विश्व चैम्पियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल और अनुभवी विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया. बीएफआई ने विश्व चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली तिकड़ी लोवलिना बोरगोहिन (69 किग्रा), सिमरनजीत कौर (64 किग्रा) और मनीष कौशिक (63 किग्रा) को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है, बीएफआई ने इस वार्षिक पुरस्कार के लिए सिर्फ ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले मुक्केबाजों को नामित किया.

The BFI has nominated world bronze-winning trio of Lovlina Borgohain (69kg), Simranjit Kaur (64kg) and Manish Kaushik (63kg) for the Arjuna awards#KhelRatna#ArjunaAward#Boxinghttps://t.co/ZoWbgSJXD4