BOXING: निकहत जरीन ओलिंपिक क्वालीफायर के फाइनल में पहुंचीं, अब बड़ा मुकाबला मेरीकॉम से

पूर्व जूनियर विश्व चैम्पियन निकहत जरीन (Nikhat Zareen) ने शुक्रवार को यहां ज्योति गुलिया को हराकर अगले साल होने वाले ओलिंपिक क्वालीफायर के लिए महिला मुक्केबाजी ट्रायल्स के 51 किग्रा फाइनल में प्रवेश किया. बुल्गारिया में प्रतिष्ठित स्ट्रैंद्जा मेमोरियल में स्वर्ण पदक जीतने वाली जरीन ने दो दिवसीय ट्रायल्स में शुरूआती मुकाबले में युवा विश्व स्वर्ण पदकधारी और मौजूदा राष्ट्रीय चैम्पियन गुलिया को सर्वसम्मत फैसले में पराजित किया.

Boxing:

Mary Kom will take on Nikhat Zareen tomorrow to decide who will represent India in 51 kg category of Olympic Qualifier tournament scheduled in China (Feb 2020).

Both won their respective initial bouts by unanimous decision. pic.twitter.com/a6KpxiVyEm