कोरोनावायरस: मदद के लिए आगे आए पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान, किया यह दिल जीतने वाला ऐलान

British boxer Amir Khan: विश्व मुक्केबाजी चैंपियन आमिर खान ( (Boxer Amir Khan)) भी कोरोनावायरस (Coronavirus) की लड़ाई में आगे आकर मदद करने का ऐलान किया है. मुक्केबाजी चैंपियन आमिर खान ने 60 हजार वर्ग फुट में फैली अपनी चार मंजिला इमारत को एनएचके को सौंपने का ऐलान किया है. आमिर ने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की है. उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है, मैं जानता हूं इस समय अस्पतालों में बिस्तर मिलना कितना मुश्किल है, ऐसे में, मैं कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 60 हजार वर्ग फुट में फैली अपनी चार मंजिला इमारत को एनएचके को सौंपने के लिए तैयार हूं. कृपया सुरक्षित रहें. बता दें कि (एनएचके) ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है. आमिर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 'यह चार मंजिला इमारत को खासकर रिटेल आउटलेट और वेडिंग हॉल के लिए ही तैयार किया गया है'. ब्रिटिश मुक्केबाज आमिर खान मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के हैं. बता दें कि वो 2 बार विश्व मुक्केबाजी का खिताब अपने नाम करने में सफल रहे हैं.

NHS in my hometown (Bolton), knowing we are looking down the barrel of bed shortages and people not getting vital treatment. They have thanked me, however currently they have not reached capacity. NHS Bolton will bear this in mind. The offer is there. Please keep safe everyone. https://t.co/ikPHXuzsDv