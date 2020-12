FOOTBALL: इस वजह से मैरी कॉम को अपना प्रेरणास्रोत मानती हैं फुटबॉलर बाला देवी

भारत की शीर्ष महिला फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार बाला देवी ने कहा कि वह महान मुक्केबाज एम. सी. मैरी कॉम से प्रेरणा लेती हैं जिन्होंने साधारण परिवार से होने के बावजूद बतौर खिलाड़ी अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. यूरोप की शीर्ष लीग में पेशेवर फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बाला ने 2014 एशियाई खेलों के दौरान छह बार की विश्व चैम्पियन और ओलंपिक कांस्य पदकधारी मैरी कॉम से हुई बातचीत के बारे में बात करते हुए कहा, ‘मैरी कॉम मेरे लिये प्रेरणा का बड़ा स्रोत हैं. वह बहुत ही साधारण परिवार से हैं, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इतने सारे रिकार्ड तोड़े. यहां तक कि मां बनने के बाद भी उनका रिकॉर्ड तोड़ना और देश को गौरवान्वित करना जारी रहा.'

'Record-breaking' MC Mary Kom (@MangteC) a big source of inspiration for me states history-maker @BalaDevi_10



