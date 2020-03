मैरी कॉम ने सेल्फ आइसोलेशन प्रोटोकॉल तोड़ा, राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल

कोरोना वायरस (coronavirus) का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. इस समय कोरोनावायरस के कारण सभी खेल गतिविधियां बंद हैं, ऐसे में खिलाड़ी अपने घर में रह कर समय बिता रहे हैं. लेकिन दूसरी ओर महिला बॉक्सर मैरी कॉम (Mary Kom) ने सेल्फ आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हुए राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. दरअसल मैरी कॉम जॉर्डन के अम्मान में एशिया-ओशिनिया ओलंपिक क्वालीफायर में भाग लेने के बाद 13 मार्च को भारत लौटी थीं, उनसे उम्मीद थी कि वो कम से कम 14 दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर पर ही रहेंगी. लेकिन मैरी कॉम 18 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आई. राष्ट्रपति के ऑफिशियल ट्विटर पर फोटो पोस्ट की गई है जिसमें मैरी कॉम अन्य लोगों के साथ नजर आ रही हैं. राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर फोटो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा है " आज सुबह राष्ट्रपति कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नाश्ते पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संसद सदस्यों की मेजबानी की". इसके साथ-साथ आपको बता दें इसी दिन भाजपा के विधायक दुष्यंत सिंह (Dushyant Singh) भी कार्यक्रम में मौजूद थे जो बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) के संपर्क में आए थे. गौरतलब है कि कनिका कपूर कोरोनावायरस से संक्रमित हैं और उनके साथ दुष्यंत सिंह पार्टी करते हुए नजर आए थे.

President Kovind hosted Members of Parliament from Uttar Pradesh and Rajasthan for breakfast at Rashtrapati Bhavan this morning. pic.twitter.com/Rou6GLrSHH