दिल्ली पुलिस ने चैंपियन बॉक्सर Mary Kom के बेटे का बर्थडे कुछ ऐसे किया सेलिब्रेट, VIDEO ने मचाई धूम

बॉक्सर मैरी कॉम (Mary Kom) भी कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण घर में ही रह रही हैं. कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के बीच चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम के बेटे का जन्मदिन 14 मई को था. उस दिन दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मैरी कॉम को सरप्राइज दिया और उनके बेटे का बर्थडे धूम-धाम से मनाया. चाणक्यपुरी की एसीपी प्रज्ञा आनंद ने अपने 6 से 7 सहकर्मियों के साथ मैरी कॉम के हुमायूं रोड स्थित घर पर पहुंचीं और फिर सभी ने मिलकर उनके बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस दौरान हर किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा. मैरी कॉम ने खुद ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है. महिला दिग्गज बॉक्सर ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को इस खास बर्थडे सरप्राइज के लिए धन्यवाद भी दिया और साथ ही सभी को फ्रंटलाइन वॉरियर्स करार दिया है.

Thank you @DCPNewDelhi for making this birthday so special for my younger son Prince Kom.



You all are real frontline warriors, i salute you all for your dedication and commitment.@CPDelhi@DelhiPolice@LtGovDelhi@pragya_92pic.twitter.com/5LOcEN3CH8