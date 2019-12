मैरीकॉम ने हाई-फाई मुकाबला तो जीता, लेकिन गाली-गलौज छोड़ गया सवाल

दिल्ली में शनिवार को सबसे कम तापमान 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया गया. क़रीब 11:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के बाहर भी ठंड का असर ज़रूर दिखा. वहां आए दर्शक और पत्रकार इस मैच से जुड़े विवाद और जीत की अटकलों के बीच गर्माहट बढ़ाते रहे. टोक्यो ओलिंपिक के ट्रॉयल्स से पहले अटकलबाज़ पत्रकार एक्सपर्ट्स की तरह ठोस राय भी देते रहे. मैरीकॉम और निकहत जरीन के वॉर्म-अप को वहां मौजूद कैमरों ने क्रिकेट जैसी तवज्जो भी दी. दिन के पांच में से तीसरे मुक़ाबले में मैरीकॉम और निकहत के बीच टक्कर शुरू हुई तो पहले राउंड में दोनों बॉक्सर्स एक-दूसरे को सिर्फ़ आंकती ही रहीं. दूसरे और तीसरे राउंड में भी बेहद कम पंच कनेक्ट होते दिखे. निर्णय आखिरकार 9-1 से मैरीकॉम के पक्ष में रहा.

यह भी पढ़ें: कुछ ऐसे मेरीकॉम ने निकहत जरीन को हराकर पाया ओलिंपिक ट्रॉयल में हिस्सा लेने का हक

मुकाबले के दौरान और फौरन बाद रिंग के बाहर 'जय तेलंगाना'...'मैरी..मैरी' ...'निख़त...निख़त...' के नारे लगते रहे. तेलंगाना बॉक्सिंग संघ के कुछ अधिकारी आपे से बाहर भी चले गए. भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अजय सिंह को बीच-बचाव के लिए रिंग तक आना पड़ा. लेकिन इस झड़प में वो भी ख़फ़ा हो गए पत्रकार यहां तक दावा करते रहे कि दोनों खिलाड़ियों और उनके समर्थकों के बीच गाली-गलौज भी हुई है.

After defeating Nikhat Zareen in the trial bout, Mary Kom emerged refused to shake hands with her younger opponent, saying, "she should first respect others." pic.twitter.com/1CmrNziQr5