South Asian Games: विकास कृष्ण और पिंकी रानी ने मुक्केबाजी के अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते

भारतीय पुरुष मुक्केबाज विकास कृष्ण (69 किलोग्राम भारवर्ग) और महिला मुक्केबाज पिंकी रानी (51 किलोग्राम भारवर्ग) ने मंगलवार को यहां दक्षिण एशियाई खेलों में अपने-अपने भारवर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए. इसी के साथ भारत ने इन खेलों में मुक्केबाजी में कुल 12 स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किए हैं. विकास और रानी के अलावा पुरुषों में स्पर्श कुमार (52 किलोग्राम भारवर्ग), नरेंदर (91 किलोग्राम प्लस) ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए. महिलाओं के 57 किलोग्राम भारवर्ग में सोनिया लाठेर ने और मंजू बोम्बोरिया ने 64 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक जीते.

एशियाई खेल-2018 में कांस्य पदक जीतने वाले कृष्णा ने पाकिस्तान के गुल जाएब को 5-0 से मात दे सोने का तमगा हासिल किया. नरेंदर ने नेपाल के आशीष द्विवेदी को 5-0 से हराया स्पर्श कुमार को पाकिस्तान के सैयद मुहम्मद के सामने थोड़ा पसीना बहाना पड़ा लेकिन वह 4-1 से जीत हासिल करने में सफल रहे.

India has won 118 medals - 58 gold ,41 silver ,19 bronze at South Asian Games .Proud of our athletes.????#SouthAsianGames#JaiHindpic.twitter.com/riUIKzrOQ1