इस वजह से प्रशंसकों ने उठाए Marykom की खेल भावना पर सवाल, लेकिन...

भारत की लीजेंड महिला बॉक्सर मेरीकॉम (MaryKom) ने शनिवार को निकहत जरीन (Nikhar Zareen) को 51 किग्रा भार वर्ग में हराकर अगले साल चीन में खेले जाने वाले ओलिंपिक क्वालीफायर मुकाबले में खेलने का हक हासिल कर लिया. इस मुकाबले को लेकर शुक्रवार से ही जोर-शोर से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब मुकाबले में जीत के बाद मेरीकॉम के बर्ताव की खेलप्रेमियों ने सोशल मीडिया पर आलोचना की है. उन्होंने इस बर्ताव को लीजेंड के कद के स्तर का नहीं करार दिया है, लेकिन इस बर्ताव पर मेरीकॉम ने सफाई दी है.

दरअसल मैच 9-1 से जीतने के बाद परंपरा के अनुरूप रेफरी दोनों खिलाड़ियों को हाथ मिलाने के लिए कहता है, लेकिन मेरीकॉम रेफरी का हाथ झटककर रिंग से बाहर चली गई हैं. और खेलप्रेमियों का कहना है कि उनका यह बर्ताव युवा खिलाड़ियों को अच्छा संदेश नहीं ही देता. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

#boxing In much anticipated bout Mary Kom won the bout over Nikhat Zareen. I didn't like the scenes after the bout, both should shake hands and let it go. Complete results are here https://t.co/eEr9vgGAAj

Mary Kom on not shaking hands with Nikhat Zareen after the bout: Why should I shake hands with her? If she want others to respect her then she should first respect others. I don't like people with such nature.Just prove your point inside the ring,not outside. https://t.co/TERXuRECMhpic.twitter.com/vwqSvSmgN3