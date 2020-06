इस कारण ओलिंपिक क्वालीफायर्स भारतीय मुक्केबाजों के अभ्यास शिविर में हो सकती है देरी

भारत के ओलिंपिक (Olympic) के लिए क्वालीफाई कर चुके मुक्केबाजों (#IndianOlympicqualifiersboxers) को अभ्यास शुरू करने के लिये अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि राष्ट्रीय महासंघ का दस जून से पटियाला में शिविर करने की योजना में प्रशासनिक कारणों से कम से कम एक सप्ताह की देरी हो सकती है. यह शिविर महिला और पुरुष मुक्केबाजों के लिये आयोजित किया जाना था लेकिन इसे अभी तक अपेक्षित मंजूरी नहीं मिली है.

