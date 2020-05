एशियन गेम्स स्वर्ण पदक विजेता भारतीय बॉक्सर कोरोना पॉजेटिव, जीवन पर बनने वाली फिल्म में हैं शाहिद कपूर

पूर्व बैंथमवेट मुक्केबाज ने बैंकाक में 1998 एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता था. उन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है. कैंसर की बीमारी से जूझ रहे डिंको सिंह ने कुछ दिन पहले ही सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाया था और इलाज में मदद मांगी थी.

Asian Games Gold Medalist boxer Dingko Singh was airlifted to Delhi for cancer treatment, now got Corona Infection , Pray for him.

