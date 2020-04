कैंसर से जुझ रहे बॉक्सर की मदद के लिए आगे आए मुक्केबाज विजेंदर सिंह, उठाया यह कदम

इन दोनों के अलावा कुछ अन्य मुक्केबाजों और कोचों ने व्हॉट्सएप ग्रुप बनाया है और सभी मिलकर एक लाख रुपये एकत्र करके सीधे डिंको के खाते में मदद के तौर पर भेजे जाएंगे. गौरतलब है कि डिंको ने बैंकॉक में आयोजित 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे थे. उन्हें अर्जुन अवॉर्ड और पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. विजेंदर ने इस बारे में कहा कि, हमने मिलकर 1 लाख से ज्यादा रकम जुटा ली है. सभी ने दिल खोलकर अपनी ओर से मदद की है. मैंने 25000 रुपये दिये हैं तो किसी ने 11000 दिए हैं. उन्होंने कहा कि डिंको हमारा हीरों है. उनको देखकर ही हम बड़े हुए हैं. हर मुक्केबाज का फर्ज है इस संकट की घड़ी में मदद के लिए आगे आए.

Life is a collection of moments some happy some sad and some unforgettable