सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत कश्मीर घाटी में स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा स्थिति और सुरक्षा बलों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज श्रीनगर का दौरा करेंगे. राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह सेना प्रमुख की जम्मू और कश्मीर की पहली यात्रा है.

Army Chief Gen Bipin Rawat to visit Srinagar on Friday to review the security situation&preparedness of security forces to deal with the situation in Kashmir valley. This is Army Chief's first visit to Jammu and Kashmir after abrogation of Article 370 from the state. (File pic) pic.twitter.com/KatuMpBlvi