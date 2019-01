NEWS FLASH: जारी है दिल्ली के रामलीला मैदान में भाजपा का महामंथन, पीएम मोदी देंगे भाषण

तेलंगाना में पतंग की दुकान पर छापा, 1 लाख 60 हजार का प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद

Telangana: Hyderabad Task Force police conducted a raid at a kite shop in Begumpet on 11 January and arrested two people for illegally procuring, stocking and selling banned Chinese Manza (thread). Material worth Rs 1,60,000 were seized during the raid. pic.twitter.com/s5Qk4xitdy