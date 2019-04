News Flash: लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणापत्र

अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो देवगौड़ा PM नहीं बनेंगे बल्कि सलाहकार होंगे: कुमारस्वामी

Karnataka Chief Minister HD Kumaraswamy in Mangaluru: If mahagathbandhan comes to power HD Deve Gowda will not be the Prime Minister, he will be advisor to the government and will take care of the interests of the country. Who will be the PM, is secondary. (7/4/19) pic.twitter.com/uxUeuVktve