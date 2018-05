आज कर्नाटक विधानसभा में शक्ति परीक्षण में पहुंचने के लिए कुमारस्वामी ने अन्य जेडी(एस) विधायकों के साथ हैदराबाद- बेंगलुरू की फ्लाइट ली

#WATCH HD Kumaraswamy along with other JD(S) MLAs on board a Hyderabad-Bengaluru flight ahead of floor test in Karnataka assembly tommorrow #KarnatakaElection2018pic.twitter.com/44Fkc9OYne