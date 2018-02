Budget 2018: 'बजट से डर नहीं लगता साहब, जेटलीजी से लगता है', पढ़ें ट्विटर के कई फनी रिएक्शन

खास बातें बजट आने के बाद ट्विटर रिएक्शन कुछ हुए खुश, कुछ नाखुश यूजर्स ने दिए फनी रिएक्शन

#Budget2018 Why is every government ignoring salaried group. No benefits for them. Are they only working for government not family. Too sad — omsekhar (@omsekhar) February 1, 2018

An honest tax-payer looking for benefits in the budget year after year #Budget2018pic.twitter.com/BHVsUnVnAp — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) February 1, 2018

BREAKING NEWS: “ No changes in the personal income tax slabs this year “



Me : Outside parliament ,waiting for budget session to get over.#Budget2018#UnionBudgetpic.twitter.com/AGsCctJWFy — Baba_Yaga (@Kaashi_Naresh) February 1, 2018

Me explaining the budget to everyone #Budget2018pic.twitter.com/MMbjo4WooL — Shubham Choudhary (@pizzawithbeer) February 1, 2018

#Budget2018 yaar...achhe din lagta nahi kabhi aayega India me..fade up with budget and government policies..simply making fool of us.. pic.twitter.com/rPFBjga42D — Manoj Upadhyay (@upadhyayman) February 1, 2018

In my case,



"बजट से डर नहीं लगता साहब, जेटलीजी से लगता है"



कई मानहानि का मुकदमा ना कर दे, इसलिए आज तो रायता फैलाना ही नहीं है|#Budget2018 — दिल्ली के मालिक (@Dilli_Ke_Malik) February 1, 2018

My reaction while dad is watching #Budget2018pic.twitter.com/Z3kpt93xbF — Ankita Bhat ☠️ (@ankuleo) February 1, 2018

केंद्र सरकार द्वारा साल 2018-19 का बजट पेश संसद भवन में पेश कर दिया गया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों, व्यवसायी, नौकरीपेशा, बुजुर्ग, महिलाओं, टैक्स समेत कई मसलों पर अहम बदलाव और इम्पलिमेंट किया गया. बजट पेश होने के तुरंत बाद ही देशभर से लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए. आम बजट पर आम लोगों ने अपनी-अपनी रुचि अनुसार ट्वीटर पर ट्वीट किया है. कोई टैक्स में बदलाव न होने पर खुशी दिखाई दिया तो वहीं मिडिल क्लास लोगों के लिए बजट से कोई फायदा न मिलने पर फनी रिएक्शन दिए. कुछ ने केंद्र सरकार के बजट से नाखुश होने पर फनी फोटो भी शेयर किया.कुछ लोगों ने ऐसे भी रिएक्शन दिए, जिन्हें इस बजट से कुछ फायदा नहीं हुआ. ऐसे में ट्वीटर पर लोगों की फनी ट्वीट्स की भरमार आ गई.