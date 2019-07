बजट 2019 Live : मोदी सरकार ने बदली परंपरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट दस्तावेज को नहीं रखा ब्रीफकेस में

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी. इस बार उन्होंने एक परंपरा से अलग हटते हुए बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में न लेकर एक लाल रंग की फाइल में रखा और उसके ऊपर अशोक चिन्ह लगा था. वित्त मंत्री मंत्रालय से रवाना हो गई हैं. गौरतलब है कि पूरे देश में अलग अलग तबके के लोग काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ज़ोरदार बहुमत के साथ आई सरकार उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाएगी. नौकरीपेशा लोग टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं. किसान, युवा, व्यापारी, सभी की नज़रे बजट पर होंगी.बजट में राजकोषीय घाटे को क़ाबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि और रोज़गार बढ़ाने पर सरकार का ज़ोर रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए आयकर के मोर्चे पर टैक्स स्लैब मे बदलाव की उम्मीद भी की जा रही है. वहीं बजट से उम्मीद लगाए बैठे शेयर बाजार भी हरे निशान के साथ खुला है और सेंसेक्स शुरुआत में ही 4 हजार से पार हो गया है. वित्त मंत्री सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी. विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में इस बार ख़र्च, खपत में इज़ाफ़े के लिए टैक्स कटौती हो, अर्थव्यवस्था में नक़दी बढ़ाने के क़दम उठाए जाएं.

Finance Minister Nirmala Sitharaman, MoS Finance Anurag Thakur, Finance Secretary S C Garg, Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramanian and other officials outside Finance Ministry. #Budget2019 to be presented at 11 am in Lok Sabha today pic.twitter.com/oCyrMSNg7N