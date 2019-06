पीएम मोदी ने बजट से पहले अर्थशास्त्रियों संग की बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

मुश्किल आर्थिक हालात के बीच अगले महीने पेश होने वाले बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों से बातचीत की और उनके सुझावों पर गौर किया. मोदी की यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके नेतृत्व में गठित नयी सरकार का पहला बजट पांच जुलाई को पेश किया जाना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी. प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक का आयोजन नीति आयोग ने ‘आर्थिक नीति: आगे का रास्ता' सत्र के तौर पर किया. इसमें 40 से अधिक अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों ने भाग लिया.

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सत्र में भाग लेने वालों ने अपने विचार साझा किए. बैठक में पांच अलग अलग आर्थिक समूहों में विचार व्यक्त किये गये. इनमें वृहद अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, कृषि एवं जल संसाधन, निर्यात, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों पर चर्चा की गई. मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स, रोजगार, खेती, जल स्त्रोत, निर्यात, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई.

Had a fruitful interaction with economists and other experts on the themes of macro-economy and employment, agriculture and water resources, exports, education, and health.



The inputs received were insightful and will benefit our growth trajectory. pic.twitter.com/AXW7oXCHlm