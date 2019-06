परंपरागत हलवा रस्म के साथ 2019- 20 के बजट दस्तावेजों की छपाई का काम शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में गठित केन्द्र की नई सरकार के पहले बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं. वित्त मंत्रालय में शनिवार को परंपरागत हलवा रस्म के साथ वित्त वर्ष 2019-20 के बजट दस्तावेजों की छपाई का काम शुरू हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा रस्म का आयोजन किया गया. वित्त मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है. आम चुनाव के बाद नवगठित संसद के 17 जून से शुरू हुये पहले सत्र में ही पांच जुलाई को 2019-20 का पूर्ण बजट पेश किया जायेगा.

#GeneralBudget2019 The Union Finance Minister, Smt. @nsitharaman participated in the Halwa Ceremony held today in North Block, New Delhi to mark the beginning of printing of Budget related documents. MOS(F&CA) Shri @ianuragthakur also participated among others.@nsitharamanoffcpic.twitter.com/RKURlZy3fN