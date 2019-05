एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में बड़ी उछाल: करीब 900 अंकों की तेजी के साथ खुला मार्केट, 73 पैसे मजबूत हुआ रुपया

लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल (Exit Poll) के नतीजे रविवार शाम जारी होने के बाद सोमवार को इसका असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला. सोमवार को खुले शेयर बाजार में काफी उछाल देखने को मिला. सेंसेक्स में जहां करीब 900 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, वहीं निफ्टी में 200 अंकों की तेजी देखने को मिली. वहीं रुपया भी मजबूत हुआ है. 73 पैसे की मजबूती के साथ रुपया 69.49 पर खुला है. सेंसेक्स 888.91 अंकों की तेजी के साथ 38,819.68 अंकों पर तो निफ्टी 284.15 अंकों की बढ़त के साथ 11,691.30 पर खुला.

बता दें, . NDTV के पोल ऑफ पोल्स के अनुसार केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार (Modi Govt) की वापसी हो रही है. पोल ऑफ पोल्स के अनुसार बीजेपी (BJP) गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं, यूपीए 122 और अन्य 118 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं.

