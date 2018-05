आधार डाटा लीक मामले पर EPFO ने दिया यह बयान, CSC की सेवाएं रोकीं गईं

ईपीएफओ (EPFO) से जुड़े 2.7 करोड़ लोगों के डेटा चोरी होने के मामले के सामने आने के बाद विभाग हरकत में आया है. आईटी मंत्रालय को लिखे गए एक खत के मुताबिक हैकर्स ने EPFO के आधार सीडिंग पोर्टल से डेटा चुराया है. कर्मचारियों के आधार डाटा लीक होने की खबर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने आनलाइन सामान्य सेवा केंद्र जिसे CSC के नाम से जाना जाता है, की सेवाएं रोक दी हैं.पढ़ें - अगर आपकी कंपनी ने आपका PF खाते में नहीं कराया जमा, तब EPFO उठाएगा यह कदम विभाग का है कि CSC की ‘संवेदनशीलता की जांच’ लंबित रहने तक इन सेवाओं को रोका गया है. बता दें कि डेटा लीक की खबरों के बाद सरकार की ओर से साफ कहा गया कि डेटा लीक नहीं हुआ है. वहीं, ईपीएफओ ने सरकार की वेबसाइट से अंशधारकों का डाटा लीक की किसी आशंका को खारिज कर है.पढ़ें - EPFO के पास फरवरी में नये सदस्यों का पंजीकरण 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर

@PIB_India An important Press Release from EPFO on certain falsehood being circulated in the Social Media platform about vulnerabilities in the EPFO data. pic.twitter.com/Hel91CW2f6