टोयोटा के भारत में विस्तार पर विराम लगाने के संकेत पर मंत्री ने दी सफाई

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है कि, ''टोयोटा कंपनी के भारत में निवेश बंद करने की बात गलत है. विक्रम किर्लोस्कर ने साफ कया है कि अगले 12 महीनों में टोयोटा 2000 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी."

Absolutely! We are investing 2000+ crs in electric components and technology for the domestic customer and export. We are committed to the future of India and will continue to put all effort in society, environment, skilling and technology.