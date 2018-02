50 करोड़ रुपये से अधिक NPA हुआ तो फ्रॉड मानकर जांच होगी : वित्त मंत्रालय

पीएनबी घोटाले का दायरा बढ़ता जा रहा है. पीएनबी ने माना है कि नीरव मोदी-मेहुल चौकसी मामले की जांच में 1251 करोड़ का एक नया घोटाला सामने आया है. इसके साथ ही ये घोटाला बढ़कर 12,636 करोड़ तक पहुंच गया है. अब इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों से 50 करोड़ से ज़्यादा के NPAs कीजांच पड़ताल करने को कहा है.पंजाब नेशनल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 1251 करोड़ के एक और फ्रॉड की जानकारी दी है जो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने किया है. इसके साथ ही अब पीएनबी घोटाला पहले के 11300 करोड़ से बढ़कर 12636 करोड़ का हो गया है.पीएनबी ने सोमवार रात को स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी. माना जा रहा है कि कुछ और LoU का पता चला है जिसके ज़रिए पैसे निकाले गए हैं.यह भी पढ़ें : PNB घोटाला बढ़कर 12622 करोड़ का हुआ

PSB MDs directed to detect bank frauds & consequential wilful default in time & refer cases to CBI. To examine all NPA accounts > Rs. 50Cr for possible fraud. Involve ED/DRI for PMLA/FEMA/EXIM violations if any. #EASE#NewIndia@FinMinIndia@PMOIndia@PIB_Indiapic.twitter.com/ZURiWu4D5T