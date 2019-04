संकट से जूझ रहे जेट एयरवेज (Jet Airways) जिसने फिलहाल अपनी तमाम उड़ाने रोक रखी हैं, उसकी प्रतिद्वंद्वी स्‍पाइस जेट (SpiceJet) ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा वह पायलट, केबिन क्रू, टेक्निकल स्‍टाप और एयरपोर्ट स्टाफ की भर्ती कर रहा है. स्‍पाइस जेट (SpiceJet) के हवाले से न्‍यूज एजेंसी ANI ने ट्वीट किया, जेट एयरवेज (Jet Airways) के बंद होने से जिन लोगों की नौकरी चली गई है हम उन लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं और अपनी कंपनी का विस्‍तार कर रहे हैं. हमलोगों ने 100 से ज्‍यादा पायलटों, 200 से ज्‍यादा केबिन क्रू, और 200 से ज्‍यादा टेक्‍नि‍कल और एयरपोर्ट स्‍टाफ को नौकरी दे चुके हैं. जो भी बेहतर होगा हमलोग और करेंगे. अपने विमानों की संख्‍या जल्‍द ही बढ़ाने वाले हैं. स्‍पाइस जेट वो सभी प्रयास कर रही है जिससे यात्रियों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े. खासकर इस व्‍यस्‍त सीजन में उन्‍हें सहूलियत मिल सके.

SpiceJet: We will do more. We will also induct a large number of planes in our fleet soon. SpiceJet is making all possible efforts to minimise passenger inconvenience and serve Indian customers who are finding it difficult to get seats in this busy season. https://t.co/seetliBw1j