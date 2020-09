10 स्टाइल की राइटिंग, 1 मिनट में 45 शब्द, एक साथ दोनों हाथों से फुल स्पीड में लिखती है 16 साल की ये लड़की

आदि स्वरूपा की मां ने कहा कि प्रैक्टिस ने उनके हुनर को निखारा है. उन्होंने बताया कि आदि स्वरूपा एक मिनट में अपने दोनों हाथों से 45 शब्द लिख सकती हैं. बता दें कि आदि स्वरूपा ने एक समय में अपने दोनों हाथों से लिखना करीब 2.5 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था. वह अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके 10 अलग-अलग स्टाइल में लिख सकती हैं.

Mangaluru: 16-year-old Aadi Swaroopa can write with both hands at the same time. "I can write in English, Kannada at same time. I also do mimicry, singing," she says.



Her mother says practice made her proficient & she can write 45 words in a minute with both hands. #Karnatakapic.twitter.com/ImU6HWer7Z