New Year's Resolution: स्टूडेंट्स की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं ये 5 न्यू ईयर रिजोल्यूशन

New Year 2019: आप New Year's Resolution बनाकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं.

खास बातें रिजोल्यूशन का मतलब 'संकल्प' होता है. हर साल हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं. न्यू ईयर रिजोल्यूशन के पीछे खुद को बेहतर बनाने का उद्देश्य होता है.

Happy New Year 2019: नया साल 2019 आने वाला है. हर साल की तरह इस साल भी आप New Year's Resolution बनाकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं. खासकर स्टूडेंट्स जो काम 2018 में नहीं कर पाएं, उसे वे 2019 में कर सकते हैं. रिजोल्यूशन का मतलब 'संकल्प' होता है. कुछ पुरानी आदतों को छोड़ने और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं. ज्यादातर लोग New Year पर सिगरेट-शराब छोड़ना, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और पैसा बचाने जैसे New Year's Resolution बनाते हैं. लेकिन अधिकतर लोग अपना रिजोल्यूशन नहीं पूरा कर पाते. स्टूडेंट्स के रिजोल्यूशन पढ़ाई-लिखाई और खुद को और बेहतर बनाने के लिए होते हैं. स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वे हर साल रिजोल्यूशन बनाए और उनको फॉलों कर अपने अंदर बदलाव लाएं. स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए नियमित होना बेहद जरूरी है. साथ ही उन्हें अपने करियर से जुड़े फैसले विचार कर और बड़ों की सलाह लेकर ही लेने चाहिए. आज हम आपको उन 5 Resolution के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें फॉलों कर स्टूडेंट्स की जिंदगी में बेहतर बदलाव आ सकता है.



स्टूडेंट्स के लिए 5 New Year's Resolution



1. रोज कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ना

स्टूडेंट्स को कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ना चाहिए. कोर्स की किताबों के साथ-साथ स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स की किताबें पढ़ सकते हैं. साथ ही स्टूडेंट्स कहानी और कविताएं भी पढ़ सकते हैं.





2. कल का काम आज करें

हम अपना आज का काम कल करने के बहाने से टाल देते हैं. कल-कल करते-करते वो काम रह जाता है. फिर चाहे वो असाइनमेंट हो या एग्जाम की तैयारी. इसीलिए हमें कल का काम आज करने का रेजोल्यूशन बनाना चाहिए. कल का काम आज एक दिन पहले ही कर लेने पर आपका कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा और आप हमेशा दूसरों से आगे रहेंगे.

3. साल में कोई एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करना

12वीं या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अपनी रुची को ध्यान में रखकर नए साल में एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर सकते हैं. इससे आपके पास एक और एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो जाएगा. साथ ही आप अपने अंदर एक और स्किल एड कर पाएंगे.

New Year's Resolution

4. सोशल मीडिया पर समय खराब न करना

इंटरनेट के इस जमाने में स्टूडेंट्स का ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर खराब हो रहा है. दोस्तों और परिवार को समय देने की बजाय हम अपना सारा समय सोशल मीडिया पर खराब कर रहे हैं. स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए स्टूडेंट्स को ये संकल्प लेना चाहिए कि वे सोशल मीडिया पर समय खराब न करें.



5. आलस छोड़ एक्टिव बने

आप जितने एक्टिव होंगे, उतना ही आप पढ़ाई और काम पर फोकस कर पाएंगे. आलस को छोड़ एक्टिव बने. किसी भी काम के लिए मना मत करें. खाली पड़े रहने से आप और भी आलसी बन जाएंगे. जिसके बाद आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा. आप जितने एक्टिव होंगे, उतना ही आप पढ़ाई और काम पर फोकस कर पाएंगे. आलस को छोड़ एक्टिव बने. किसी भी काम के लिए मना मत करें. खाली पड़े रहने से आप और भी आलसी बन जाएंगे. जिसके बाद आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा.

अन्य खबरें

Success Story: 13 साल के इस भारतीय लड़के ने कर दिया कमाल, दुबई में बना सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक

नए साल में होगी बंपर भर्तियां, Railway, SSC, Bank और Police विभाग में भरे जाएंगे लाखों पद