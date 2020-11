6 साल के नन्हे बच्चे ने देश को कराया गर्व, बना दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर प्रोग्रामर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

अरहम ओम तल्सानिया की उम्र 6 साल है और वह दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं. इतनी कम उम्र में उन्होंने पियर्सन वीयूई परीक्षण केंद्र से माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम पास किया है.

अरहम ओम तल्सानिया ने ANI को बताया, "मेरे पिता ने मुझे कोडिंग सिखाई है. जब मैं 2 साल का था तभी मैंने टैबलेट का उपयोग करना शुरू कर दिया था. 3 साल की उम्र में मैंने iOS और विंडोज के साथ गैजेट्स खरीदे. बाद में मुझे पता चला कि मेरे पिता पायथन पर काम कर रहे थे. "

Gujarat: Arham Om Talsania, a Class 2 student from Ahmedabad, created Guinness World Record as World's Youngest Computer Programmer by clearing Python programming language exam at the age of six.



