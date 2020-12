NEET पास कर 64 साल के रिटायर्ड बैंकर ने MBBS में लिया एडमिशन, बोले- जब तक जीवित हूं, लोगों की सेवा करूंगा

खास बात यह है कि 64 वर्षीय जय किशोर प्रधान एक रिटायर्ड बैंकर हैं और उन्होंने बैंक की नौकरी से रिटायर होने के बाद नीट की परीक्षा में हिस्सा लिया और परीक्षा में सफलता भी हासिल की. जय किशोर प्रधान MBBS कोर्स के फर्स्ट ईयर एक स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन ले चुके हैं. उनके इस जज़्बे ने हर उम्र के लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है कि अगर इंसान में कुछ करने की चाह हो तो उम्र की कोई सीमा नहीं होती.

समाचार एजेंसी ANI से उन्होंने कहा, "मैं कोर्स पूरा करना चाहता हूं और जरूरतमंदों की सेवा करना चाहता हूं."

Odisha: Jay Kishore Pradhan, a 64-year-old retired banker from Bargarh has cracked NEET & now enrolled as a first-year MBBS student.



He says, "I want to complete the course and serve the needy." pic.twitter.com/rniNwRIfDg